Маруся Зверобой отказалась от выборов в Раду и назвала причину

Волонтер, которая угрожала Зеленскому расправой, резко поменяла свои планы из-за Вирастюка

Подозреваемая в деле Зеленского волонтер Маруся Зверобой-Биленька сняла свою кандидатуру в 87-м округе на Прикарпатье на довыборах в Верховную Раду в пользу кандидата от "Свободы" Руслана Кошулинского.

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Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Она считает, что на этом округе баллотируются кандидаты олигархов: партнер Игоря Коломойского – Александр Шевченко, выдвиженец от партии власти – Василий Вирастюк.

"Понимая, что своим противостоянием мы с Кошулинским можем открыть дорогу представителям олигархов в Верховную Раду, я приняла решение поддержать представителя патриотических сил Руслана Кошулинского", – заявила Зверобой.

По ее словам, "Европейская солидарность" уже провела переговоры со "Свободой", и они пришли к согласию.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне на 50-м округе в Донецкой области кандидат от ОПЗЖ Артем Марчевский снялся с выборов. Также ранее мы писали, что на этом же округе будет баллотироваться подозреваемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко.

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