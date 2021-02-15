Українська
$ 27,84
33,68
  1. Новости политики

Подозреваемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко идет в Раду

15 февраля, 17:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Она рассказала, от какой партии и в каком округе будет выдвигаться на довыборах

Подозреваемая в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, которая сейчас под домашним арестом, заявила о намерении баллотироваться в Верховную Раду на довыборах.

Реклама

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, баллотироваться она будет от "Европейской солидарности".

В тренде
"Там МВФ обкакался": Милованов неожиданно прокомментировал переговоры о транше Украине

"Я хорошо знаю, что украинский менталитет говорит так: если пошел в политику, то предал... Но на такой вопрос, как именно бороться за свободу и строительство страны с самого верха... менталитет ответ ну никак не подсказывает. Иду на довыборы в ВР по 50-му округу (Покровск, Доброполье, Мирноград) от партии "Европейская солидарность". Внепартийно", – написала Кузьменко.

Напомним, судебный процесс по делу продолжается с декабря 2019 года. Именно тогда в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супружескую пару добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко. По мнению следствия, Антоненко и Кузьменко подложили взрывчатку под автомобиль. В сентябре 2020-го суд начал рассмотрение по существу дела об убийстве Шеремета.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы Верховная Рада Юлия Кузьменко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Там МВФ обкакался": Милованов неожиданно прокомментировал переговоры о транше УкраинеВласть
"Готовим документы": Данилов приоткрыл завесу над закрытым заседанием СНБОВласть
Визит Зеленского в ОАЭ: Украина подписала соглашений на 3 млрд долларов
Визит Зеленского в ОАЭ: Украина подписала соглашений на 3 млрд долларовВласть
"Донбасс мы не бросим": в Кремле объяснили, что Путин имел в видуВласть
Украинцы смогут пользоваться отечественными водительскими правами в ОАЭ — Аваков
Украинцы смогут пользоваться отечественными водительскими правами в ОАЭ — АваковУкраина
Украину необычно представят в Дубае: Зеленский посетил выставку (фото)
Украину необычно представят в Дубае: Зеленский посетил выставку (фото)Власть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять