Подозреваемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко идет в Раду

Она рассказала, от какой партии и в каком округе будет выдвигаться на довыборах

Подозреваемая в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, которая сейчас под домашним арестом, заявила о намерении баллотироваться в Верховную Раду на довыборах.

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Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, баллотироваться она будет от "Европейской солидарности".

"Я хорошо знаю, что украинский менталитет говорит так: если пошел в политику, то предал... Но на такой вопрос, как именно бороться за свободу и строительство страны с самого верха... менталитет ответ ну никак не подсказывает. Иду на довыборы в ВР по 50-му округу (Покровск, Доброполье, Мирноград) от партии "Европейская солидарность". Внепартийно", – написала Кузьменко.

Напомним, судебный процесс по делу продолжается с декабря 2019 года. Именно тогда в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супружескую пару добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко. По мнению следствия, Антоненко и Кузьменко подложили взрывчатку под автомобиль. В сентябре 2020-го суд начал рассмотрение по существу дела об убийстве Шеремета.

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