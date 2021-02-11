Официально! Вирастюк будет баллотироваться в Раду от "Слуги народа"

В партии отмечают, что их новый кандидат истинный патриот, который много помогает украинской армии

Известный украинский спортсмен и силач Василий Вирастюк будет баллотироваться в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Эта политическая сила утвердила его своим кандидатом на избирательном округе в Ивано-Франковской области.

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Об этом сообщила в Facebook замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

По ее словам, соответствующее решение было принято на сегодняшнем съезде партии. Вирастюк будет кандидатом "Слуги народа" на промежуточных выборах в округе №87.

"Василий – известный спортсмен и актер, родился и вырос в Киеве. Пожалуй, каждому он известен как самый сильный человек мира. А еще Василий Вирастюк возглавляет тренерский состав Invictus Games: Team Ukraine и занимается реабилитацией ветеранов. И теперь хочет помогать им на государственном уровне", – написала Кравчук.

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Нардеп добавила, что Вирастюк истинный патриот, который много помогает украинской армии, очень открытый и приятный человек.

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Отметим, что выборы в парламент на 87-м мажоритарном округе в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта. Место в парламенте освободилось после того, как из Рады ушел нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андрийович, поскольку стал мэром Надворной.

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