Українська
$ 27,77
33,67
  1. Новости политики

Официально! Вирастюк будет баллотироваться в Раду от "Слуги народа"

11 февраля, 15:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В партии отмечают, что их новый кандидат истинный патриот, который много помогает украинской армии

Известный украинский спортсмен и силач Василий Вирастюк будет баллотироваться в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Эта политическая сила утвердила его своим кандидатом на избирательном округе в Ивано-Франковской области.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

По ее словам, соответствующее решение было принято на сегодняшнем съезде партии. Вирастюк будет кандидатом "Слуги народа" на промежуточных выборах в округе №87.

"Василий – известный спортсмен и актер, родился и вырос в Киеве. Пожалуй, каждому он известен как самый сильный человек мира. А еще Василий Вирастюк возглавляет тренерский состав Invictus Games: Team Ukraine и занимается реабилитацией ветеранов. И теперь хочет помогать им на государственном уровне", – написала Кравчук.

В тренде
Усадить Россию за стол переговоров: США и Польшу ждут на Крымской платформе

Нардеп добавила, что Вирастюк истинный патриот, который много помогает украинской армии, очень открытый и приятный человек.

Реклама

Отметим, что выборы в парламент на 87-м мажоритарном округе в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта. Место в парламенте освободилось после того, как из Рады ушел нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андрийович, поскольку стал мэром Надворной.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы слуга народа Василий Вирастюк

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кабмин запретил регистрировать российскую вакцину от COVID-19
Кабмин запретил регистрировать российскую вакцину от COVID-19Власть
Кто из них Шмыгаль? Фото украинского премьера и Шарля Мишеля взорвало соцсети
Кто из них Шмыгаль? Фото украинского премьера и Шарля Мишеля взорвало соцсетиВласть
Доверие людей к Яценюку растет: рейтинг политиков в Украине
Доверие людей к Яценюку растет: рейтинг политиков в УкраинеВласть
Верховный суд ответил на иски против указа Зеленского о блокировании телеканалов
Верховный суд ответил на иски против указа Зеленского о блокировании телеканаловВласть
В Евросоюзе назвали главную проблему Украины
В Евросоюзе назвали главную проблему УкраиныВласть
"Окно возможностей": как Украина может использовать провал визита Борреля в МосквуВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять