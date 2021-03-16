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Маруся Звіробій відмовилася від виборів у Раду і назвала причину

16 березня, 13:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Волонтер, яка погрожувала Зеленському розправою, різко поміняла свої плани через Вірастюка

Підозрювана у справі Зеленського волонтер Маруся Звіробій-Біленьказняла свою кандидатуру у 87-му окрузі на Прикарпатті на довиборах до Верховної Ради на користь кандидата від "Свободи" Руслана Кошулинського.

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Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

Вона вважає, що на цьому окрузі балотуються кандидати олігархів: партнер Ігоря Коломойського – Олександр Шевченко, висуванець від партії влади – Василь Вірастюк.

"Розуміючи, що своїм протистоянням ми з Кошулинським можемо відкрити дорогу представникам олігархів до Верховної Ради, я прийняла рішення підтримати представника патріотичних сил Руслана Кошулинського", – заявила Звіробій.

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За її словами, "Європейська солідарність" вже провела переговори зі "Свободою", і вони дійшли згоди.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні на 50-му окрузі в Донецькій області кандидат від ОПЗЖ Артем Марчевський знявся з виборів. Також раніше ми писали, що на цьому ж окрузі балотуватиметься підозрювана у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко.

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вибори Руслан Кошулинський Маруся Звіробій

Джерело: Сьогодні

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