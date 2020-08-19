Лукашенко могут больше не пустить в Литву – он в черном списке

Кроме президента Беларуси въезд в страну запретят еще 31 белорусу

Литва на фоне введения санкций ЕС против Беларуси подготовила собственный список против белорусского режима, который в данный момент находится на утверждении Министерства внутренних дел, в нем 32 человека. Об этом заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс, передает LRT.

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"Мы начали процесс и применили национальные санкции против тех, кто совершал насилие, применяли чрезмерную силу, против руководителей учреждений, ответственных за эти действия, против тех, кто фальсифицировал выборы", - рассказал Линкявичус в среду вечером.

По его словам, это будет вклад Литвы в коллективные действия ЕС после событий в Беларуси – окончательное решение о наложении санкций должно принять Министерство внутренних дел.

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Министр подчеркнул, что санкции включают только запрет на въезд в Литву лиц, среди которых фигурируют сам президент Александр Лукашенко и некоторые его приближенные.

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"Не будем раскрывать содержание фамилий, скажу только, что есть 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко и другие должностные лица тех структур, которые ответственны: силовые структуры – ОМОН, КГБ, избирательная комиссия", – уточнил Линкявичюс.

В то же время глава МИД Литвы считает санкции "весьма символичными", главное, по его мнению, – это европейские санкции.

Напомним, лидеры страны-членов Евросоюза во время саммита касательно событий в Беларуси, который проходил в формате видеоконференции пришли к решению, что президентские выборы, которые прошли в Беларуси 9 августа, были нелегитимными – Европейский Союз не признает их результаты, согласно которым Александр Лукашенко был избран на шестой срок подряд.

Ранее Лукашенко рассказал, что перебрасывает белорусские войска к западной границе.

Видео: Пул Первого/Telegram

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