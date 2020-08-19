Меркель: Лукашенко отказался со мной разговаривать, не вижу себя посредником

Канцлер Германии, Ангела Меркель не видит себя в роли посредника по ситуации, сложившейся после выборов в Беларуси, поскольку президент Александр Лукашенко ответил отказом на все ее запросы на телефонный разговор. Об этом она заявила, выступая после встречи лидеров Европейского Союза, сообщает Reuters.

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По ее словам, Европейский Союз поддержит белорусское гражданское общество, но важно, чтобы оппозиция сама решала, чего она хочет.

"Я не вижу для себя роли посредника в данный момент, поскольку Лукашенко отказался говорить со мной, о чем я сожалею. Со своей стороны, мы сделаем все, чтобы продвигать национальный диалог", – заявила канцлер.

Она также рассказала, что предупредила президента России Владимира Путина, что военное вмешательство России усложнит ситуацию.

Напомним, 16 августа Лукашенко заявлял, что Меркель ему звонила и хотела поговорить: "Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти – Науседа (президент Литвы Гитанас Науседа. – Ред.), там и прочие… Мы хотим поговорить… Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока".

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Но в правительстве ФРГ позже опровергли слова президента Беларуси о том, что ему звонила канцлер.

Сегодня Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Ранее в Европарламенте призвали Россию не вмешиваться в события в Беларуси:



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