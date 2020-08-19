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Лукашенко – нелегитимный, санкциям – быть: итоги саммита ЕС

19 августа, 17:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Совет Евросоюза огласил официальную позицию Европы по протестам в Беларуси

Президентские выборы, которые прошли в Беларуси 9 августа, были нелегитимными – Европейский Союз не признает их результаты, согласно которым Александр Лукашенко был избран на шестой срок подряд.

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Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, к такому решению 19 августа пришли лидеры страны-членов Евросоюза во время саммита касательно событий в Беларуси, который проходил в формате видеоконференции.

В частности, среди их ключевых решений:

  • Президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, поэтому ЕС не признает их результаты.
  • Совет ЕС солидарен с народом Беларуси в его стремлении реализовать свои основные демократические права.
  • ЕС осуждает непропорциональное и неприемлемое насилие со стороны силовиков против мирных демонстрантов и ожидает полного и прозрачного расследования всех предполагаемых нарушений.
  • В скором времени ЕС введет персональные санкции против лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов.
  • Любое дальнейшее ухудшение ситуации повлияет на отношения Беларуси с ЕС и будет иметь негативные последствия.
  • ЕС призывает власти Беларуси прекратить насилие и начать поиск выхода из кризиса путем деэскалации и всестороннего национального диалога, который должны поддержать все стороны, включая третьи государства.
  • ЕС будет внимательно следить за ситуацией и готов внести свой вклад в усилия по мирному прекращению кризиса.

Также в связи с этим Брюссель выделит 53 млн евро на программы помощи Беларуси, которые не будут связаны с государством. 50 млн направят на программу борьбы с эпидемией COVID-19, 2 млн – на пособия жертвам и пострадавшим от беспрецедентного насилия и еще миллион на поддержку гражданского общества и независимых СМИ.

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Напомним, что ранее демонстрантов, выступающих против шестого срока Лукашенко, поддержал и президент США Дональд Трамп. Он уверяет, что реакция Вашингтона на происходящее в Минске и других городах, будет координироваться с ЕС.

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Стоит ли режиму Лукашенко бояться санкций Запада, а также о возможных последствиях протестов в Беларуси читайте в материале "Лукашенко все контролирует, но есть опасность: протесты в Беларуси могут ударить по экономике Украины" на нашем сайте.

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ЕС Беларусь санкции Совет ЕС Александр Лукашенко Выборы в Беларуси

Источник: Сегодня

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