Это наш долг: глава Европарламента о санкциях против Беларуси

Давид-Мария Сассоли призвал третьи страны не вмешиваться в политических кризис в Беларуси

Власти Беларуси должны дать своим гражданам определять будущее страны, а против причастных к нарушениям прав человек должны быть введены санкции.

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Об этом перед видеоконференцией глав стран-членов Евросоюза касательно происходящего в Беларуси заявил президент Европарламента Давид-Мария Сассоли.

"Будущее Беларуси может определять только ее собственными гражданами посредством гарантирующего их свободы нормального демократического процесса. Внешнее вмешательство в кризис, который переживает страна, недопустимо", – цитирует главу ЕП его пресс-служба.

Кроме того, он выразил опасения насчет усиления репрессий и военного вмешательства.

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"У меня есть четкое послание считающим, что они могут разделить нас: нет европейцев, которых бы не беспокоила (ситуация в Беларуси – ред.). Мы, европейцы, едины в обеспокоенности, тревоге, и я хочу, чтобы эта встреча подтвердила правильность нашего ответа", – добавил Сассоли.

Президент Европарламента назвал долгом ЕС "сделать все возможное, чтобы остановить насилие и привлечь виновных к ответственности", поскольку протестующие в Беларуси "борются за ценности, которые нам очень хорошо знакомы" – за достоинство личности, права человека, свободу и демократию.

"Я считаю нашим долг не только как соседей и друзей, но, прежде всего, как представителей демократических институтов, помогать народу Беларуси на пути к самоопределению и проявлять решимость в действиях против совершающих насилие", – сказал политик.

Он назвал задачей ЕС поддержать призыв белорусской оппозиции провести перевыборы и гарантировать, а также расследовать насилие и пытки в отношении протестующих. На этом фоне он призвал оказывать давление на белорусскую власть "через все доступные каналы".

"Санкции – важный инструмент, доступный Европейскому Союзу, и парламент призывает Совет ЕС без промедления применить их для наказания причастных к имевшим место серьезным нарушениям прав человека. Эти санкции могут включать замораживание активов злоупотребляющих своей властью и нарушающих основные свободы граждан", – подчеркнул глава Европарламента.

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Напоследок Сассоли призвал белорусскую власть начать прямой или опосредованный диалог с оппозицией для обеспечения мирного решения.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, следует ли Беларуси санкций со стороны ЕС и США и на сколько опасными они могут быть для экономики страны.

Как мы уже писали, с 9 августа белорусы протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Уже были задержаны пять тысяч человек, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, есть погибшие.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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