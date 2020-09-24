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Литва призвала Германию отказаться от Nord Stream 2: Это геополитический проект

24 сентября, 19:50

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

«Северный поток - 2» усилит зависимость Европы от газа из России, напомнили в Вильнюсе

Литва призвала Евросоюз ужесточить санкции против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, а Германию – заблокировать строительство газопровода "Северный поток — 2".

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Об этом говорится в принятом в четверг, 24 сентября, постановлении Сейма Литвы.

В документе напомнили, что проложенный по дну Балтийского моря газопровод "не имеет экономической основы и представляет собой геополитический проект, который усилит зависимость Европы от природного газа, поставляемого Российской Федерацией".

"Призываем ЕС как можно быстрее применить санкции по типу так называемого акта Магницкого против лиц и российского режима за нарушения прав человека", — говорится в документе.

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Сейм также призвал ЕС "продолжать поддержку российских диссидентов, неправительственных и гражданских организаций, независимых СМИ и независимых журналистов".

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Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "Северный поток – 2" создает риск для Европы, поскольку она становится зависимой от газа из России, а также угрожает Украине.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что Словакия назвала отказ от "Северного потока – 2" и транзит газа через Украину гарантией безопасности Европы.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Германия Литва отравление отказ Алексей Навальный Северный поток 2

Источник: Сегодня

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