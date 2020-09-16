Глава ЕК связала отравление Навального и "Северный поток – 2": России не уйти от ответа

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального не останется без ответа со стороны Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента с ежегодной речью о состоянии дел в Евросоюзе, сообщает ТАСС.

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"Сторонники развития более тесных отношений с Россией в ЕС должны помнить, что отравление Алексея Навального при помощи химического вещества – это не разовый случай", – сказала она, подчеркнув, что ситуация с Навальным не останется без ответа.

Она напомнила, что "отравление Навального – часть системы действий РФ".

"Отравление Навального – это часть системы действий России в Грузии, в Украине, в Солсбери в Великобритании. Эта система не меняется, и никакой газопровод это не изменит", – подчеркнула фон дер Ляйен.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков традиционно призвал Запад не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока – 2".

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"Что касается упоминаний газопровода, то, наверное, надо прекратить упоминать его в контексте какой-либо политизации. Это коммерческий проект, который находится в русле интересов как России, так и стран Евросоюза, в первую очередь Германии", – попытался заверить страны Запада представитель Кремля.

Сайт "Сегодня" сообщал, что Украина призвала наказать Россию за отравление Навального химическим оружием.

Как сообщали новости "Сегодня", после выхода из комы Навальный стал более подвижным. Врачи клиники "Шарите" говорят, что состояние больного улучшилось, он смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких и даже время от времени уже встает с больничной койки. Ранее результаты анализа, проведенного Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, показали, что Навальный должен был умереть еще в самолете, поскольку его отравили более опасным видом "Новичка".

Отметим, что из-за истории с российским оппозиционером противостояние России и Запада обостряется. В ответ на отравление Навального химическим веществом из группы "Новичок" в ЕС и США обсуждают новые персональные санкции против путинского режима. Но главной мерой наказания, по мнению многих и в Вашингтоне, и в Брюсселе, должно стать замораживание строительства "Северного потока – 2". Читайте об этом подробнее в нашем материале: "Отравление Навального: решатся ли ЕС и США на серьезные санкции против России".

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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