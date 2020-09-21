США готовят коалицию, чтобы заморозить Nord Stream 2 и помочь Украине

Газопровод создает риск для Европы, поскольку она становится зависимой от газа, говорит дипломат

Соединенные Штаты намерены сформировать коалицию, чтобы не допустить завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", связав заморозку с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального боевым веществом "Новичок".

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Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью газете Bild.

"Соединенные Штаты ясно дали понять, что использование химического оружия является неприемлемым. Когда химическое оружие было применено против Скрипаля, мы приняли очень решительные меры. Нет никаких оснований ожидать, что США не отреагируют таким же образом, когда станут доступными все факты", – говорит американский дипломат.

Говоря о заморозке строительства второй ветки газопровода Nord Stream, по которому российский газ должен пойти в Европу и лишить Украину статуса транзитера голубого топлива, глава Госдепартамента заявил:

"Соединенные Штаты считают, что газопровод "Северный поток – 2" создает риск для Европы, поскольку она становится зависимой от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, как я знаю, глубоко волнует многих немцев. Мы надеемся, что газопровод "Северный поток – 2" не будет завершен. Мы работаем над созданием коалицию, чтобы этого не произошло".

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Помпео добавил: "Мы надеемся, что правительство Германии придет к этому так, будь то из-за произошедшего с г-ном Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности, которые возникают из-за зависимости от российского газа".

Ранее сайт "Сегодня" назвал шесть способов "убить" Nord Stream 2.

Также напомним, Словакия назвала транзит газа через Украину гарантией безопасности Европы.

Отметим, что из-за истории с российским оппозиционером противостояние России и Запада обостряется. В ответ на отравление Навального химическим веществом из группы "Новичок" в ЕС и США обсуждают новые персональные санкции против путинского режима. Но главной мерой наказания, по мнению многих и в Вашингтоне, и в Брюсселе, должно стать замораживание строительства "Северного потока – 2". Читайте об этом подробнее в нашем материале: "Отравление Навального: решатся ли ЕС и США на серьезные санкции против России".

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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