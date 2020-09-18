Словакия требует сохранить транзит газа через Украину: гарантия безопасности Европы

Хотя Словакия, Чехия и Австрия имеют разные взгляды на проект "Северный поток – 2", в Братиславе согласны с тем, что помимо экономического, российский газопровод также имеет сильный геополитический фактор, который европейцы должны учитывать при выборе позиции и решений.

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Об этом во время видеоконференции с замминистра иностранных дел Чешской Республики Алешем Хмеляржем и генеральным секретарем Министерства европейских и международных дел Австрийской Республики Петером Лаунски-Тиффенталем заявил госсекретарь МИД Словакии Мартин Клус, сообщает издание Tasr.sk.

"Сохранение транзита газа через Украину должно быть важной экономической гарантией и гарантией безопасности не только для Словакии, но и для всей Европы", – подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что Александр Лукашенко, несомненно, утратил легитимность, но возможный новый лидер Беларуси должен выбираться тщательно и на основе консенсуса.

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"Решение о его будущем находится в руках только граждан Беларуси", – подчеркнул Клус.

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Напомним, нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Словакии Игоря Лещеню, который первым среди белорусских дипломатов поддержал протесты в стране.

Также сообщалось, что Лукашенко пригрозил закрыть границу Беларуси с Польшей и Литвой, а также усилить украинское направление:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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