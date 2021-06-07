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"Личные амбиции взяли верх": в "Голосе" объяснили выход Притулы из партии

7 июня, 11:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Шоумен заявил об уходе, но заявления еще не написал. В партии резко прокомментировали его решение

Сергей Притула. Фото: facebook.com/serhiyprytula

Сергей Притула. Фото: facebook.com/serhiyprytula

Выход Сергея Притулы из "Голоса" связан с тем, что ему так и не удалось занять руководящую должность в партии, и проблема на самом деле в его личных амбициях.

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Об этом говорится в заявлении политический силы

В партии пожелали удачи Притуле с будущим новым политическим проектом и в шоу-бизнесе, а также объяснили, что заявления об уходе из партии еще не было.

"Мы не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью – построить большую либеральную партию в Украине и совместно воплощать все программные обещания, задекларированные в течение двух избирательных кампаний, в том числе и господином Сергеем… Объявления о выходе из партии требует письменного заявления, поэтому мы ожидаем письменное заявление Сергея Притулы о выходе", – заявили в "Голосе".

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Напомним, ранее политик заявлял о планах возглавить "Голос", а руководство политсилы отреагировало на планы Притулы.

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Как известно, ранее из "Голоса" ушел Святослав Вакарчук:

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