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"Особисті амбіції взяли верх": в "Голосі" пояснили вихід Притули з партії

7 червня, 11:32

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Шоумен заявив про вихід, але заяви ще не написав. У партії різко прокоментували його рішення

Сергій Притула. Фото: facebook.com/serhiyprytula

Сергій Притула. Фото: facebook.com/serhiyprytula

Вихід Сергія Притули з "Голосу" пов'язаний з тим, що йому так і не вдалося зайняти керівну посаду в партії, і проблема насправді в його особистих амбіціях.

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Про це йдеться в заяві політичний сили

У партії побажали удачі Притулі з майбутнім новим політичним проєктом і в шоу-бізнесі, а також пояснили, що заяви про вихід з партії ще не було.

"Ми не здивовані тим, що особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору над спільною ціллю – побудувати велику ліберальну партію в України та спільно втілювати всі програмні обіцянки, задекларовані протягом двох виборчих кампаній, у тому числі і паном Сергієм... Оголошення про вихід з партії вимагає письмової заяви, тож ми чекаємо на письмову заяву Сергія Притули про вихід", – заявили в "Голосі".

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Нагадаємо, раніше політик заявляв про плани очолити "Голос", а керівництво політсили відреагувало на плани Притули.

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Як відомо, раніше з "Голосу" пішов Святослав Вакарчук:

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