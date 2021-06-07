Притула уходит из партии "Голос" и назвал причину

Шоумен заявил, что не намерен уходить из политики, но с "Голосом" больше не хочет иметь ничего общего

Сергей Притула. Фото: facebook.com/serhiyprytula

Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос" из-за недовольства действиями руководства политической силы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Я объявляю о своем выходе из партии "Голос". Подчеркиваю, что я не ухожу из политики. Я ухожу из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата", – заявил он.

Притула назвал причины

Некоторые депутаты забывает о предвыборных обещаниях и начинает голосовать вразрез с желанием своих избирателей, но руководство партии отказывается применять меры против таких депутатов.

Отсутствие каких-либо реакций руководства партии на "зашкварные" голосования своих депутатов на любом уровне означает поддержку такого поведения.

Партийные ряды начали очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из "Голоса".

"Это еще раз дает мне основания четко артикулировать, что с такими "функционерами" мне не по пути. И в дальнейшем спутников по тернистому пути украинской политики я буду выбирать осмотрительно", – написал Притула и пообещал позже сообщить о планах на будущее.

Напомним, ранее политик заявлял о планах возглавить "Голос", а руководство политсилы отреагировало на планы Притулы.