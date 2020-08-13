Кулеба рассказал, когда будет официальная реакция Киева на выборы в Беларуси

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже говорил, что именно Россия заинтересована в ослаблении Беларуси. Теперь он отметил, что Украина даcт официальную реакцию на белорусские выборы только после их официального объявления. Об этом он заявил на брифинге.

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На вопрос журналиста, когда следует ждать официальной реакции Украины на результаты выборов в Беларуси, министр ответил: "Официальные результаты выборов президента Беларуси еще не объявлены".

"После того, как белорусская Центральная избирательная комиссия их официально объявит, мы будем принимать решение относительно того, как реагировать на них", – сказал Кулеба.

Говоря же о самой ситуации в Беларуси, то он отметил, что Киев глубоко обеспокоен происходящим.

"Мы дали оценку событиям, которые там разворачиваются, высказался президент Владимир Зеленский, было заявление министров Люблинского треугольника (Польши, Литвы и Украины). Мы исходим из того, что Беларусь является нашим ближайшим соседом, партнером и нам не все равно, что там происходит. Украина заинтересована в том, чтобы Беларусь была суверенной, независимой, демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Украина настроена на конструктивный диалог с белорусской властью. Но хочу отметить, что мы очень жестко будем защищать права и интересы украинских граждан в Беларуси", – сказал глава МИД Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", украинские депутаты даже начали собирать подписи за проведения внеочередного заседания парламента, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси и принять официальное заявление. Читайте также, как отреагировали фракции Рады на события в Минске.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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