Зеленский сделал заявление о масштабных столкновениях в Беларуси

Украинский лидер предупредил об эскалации противостояния в Беларуси и предложил выход из ситуации

В Беларуси состоялись выборы президента, после которых вспыхнули массовые протесты на улицах Минска. Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусов и власти отказаться от насилия и надеется на диалог между ними.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах – это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", – написал он.

Президент призвал соседей Украины к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия. Также он призвал к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу.

"Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественной взаимодействия. Только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями. На мой взгляд, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны – и правительство, и общество, которое протестует", – заявил Зеленский.

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Украинский лидер считает, что Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов, и постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Поскольку только так можно выйти из кризиса.

"Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь – наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями дальше", – резюмировал президент.

Как сообщали новости "Сегодня", по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, на выборах победил действующий белорусский президент Александр Лукашенко с результатом – 80,23%. У оппозиционной кандидатки Светланы Тихановской насчитали 9,9% голосов. И окончательные результаты, говорят в комиссии, вряд ли сильно будут отличаться. Явка на выборах, по официальным данным, составила 84,23%.

После окончания голосования в Минске и других городах вспыхнули массовые протесты. Сейчас известно о более 160 задержанных активистах. Также в массовых акциях погиб один мужчина, четверо попали в реанимацию. Смотрите фото и видео, как в Минске милиция жестко разгоняет протестующих.

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