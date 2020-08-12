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"РФ заинтересована в ослаблении Беларуси": Кулеба о ситуации в Минске

12 августа, 16:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина пока подождет с официальной оценкой выборам в Беларуси

Ситуация с протестами в Беларуси ухудшается, дошло до того, что милиция применила огнестрельное оружие против протестующих. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает официальный Минск к диалогу с людьми и прекратить насилие.

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Об этом сообщает УНИАН.

Он считает, что ослабленная Беларусь выгодна России.

"Мы осуждаем насилие, мы призываем к освобождению задержанных, и мы призываем к диалогу между властями Беларуси и белорусским обществом … Мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния. Обострение ослабляет страну и этим ослабление пользуются всегда внешние игроки. Мы знаем, что Российская Федерация заинтересована в ослаблении Беларуси в этом контексте. Поэтому мы, безусловно, желаем нашим белорусским соседям, которые также являются нашими друзьями и партнерами, выйти на путь диалога и найти общественный баланс, который оставит Беларусь сильной, суверенной и независимой", – сказал Кулеба.

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Также министр отметил, что Украина еще не давала официальной оценки выборам в Беларуси и пока внимательно отслеживает ситуацию.

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Напомним, после окончания выборов в Беларуси 9 августа, на которых предварительно победу отдали действующему главе государства Александру Лукашенко, вспыхнули массовые протесты. Были задержаны более шести тысяч человек, десятки пострадавших и один погибший. На Западе и в Украине осудили жесткие действия белорусских силовиков в отношении активистов. Президент Владимир Зеленский в своем заявлении о масштабных столкновениях в Беларуси призвал отказаться от насилия и начать диалог между властью и протестующими.

В свою очередь украинские депутаты даже начали собирать подписи за проведения внеочередного заседания парламента, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси и принять официальное заявление. Читайте также, как отреагировали фракции Рады на события в Минске.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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