Выборы в Беларуси и избиения людей: как отреагировали в Раде

Политики даже заговорили об угрозе для Беларуси со стороны России

В Верховной Раде уже собирают подписи за срочное заседание из-за ситуации в Беларуси. А тем временем политические силы выступили с заявлениями, в которых призывают остановить столкновения на улицах белорусских городов и перейти к цивилизованному решению спорных вопросов.

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Так, партия "Европейская солидарность" в своем заявлении отмечает, что глубоко обеспокоена происходящим в Беларуси, и указывает, что граждане имеют право на свободное и демократическое волеизъявление на выборах, а обязанность власти – обеспечить реализацию этого законного права.

"Уважение к демократии и демократическим процедурам, легитимность государственной власти, диалог с гражданским обществом и международная открытость являются залогом дальнейшего укрепления белорусской государственности, ее экономического процветания и расцвета демократии. Партия "Европейская солидарность" в своих оценках демократичности выборов в Беларуси будет опираться на выводы ОБСЕ и Совета Европы, уполномоченных это делать. Сейчас мы призываем воздерживаться от насильственных действий, применения силы и уважать демократические права и свободы, в том числе права граждан на мирные собрания и свободу слова. "ЕС" призывает все стороны обеспечить открытый и мирный диалог по выходу из политического кризиса в Беларуси", – заявили в политсиле.

В партии считают, что сейчас существенно возрастает угроза для суверенитета и территориальной целостности Беларуси, ведь, как неоднократно уже говорилось, "российский агрессор бьет тогда, когда соседняя страна является наиболее ослабленной и уязвимой".

"Сейчас крайне важно не допустить ситуации, при которой для Минска единственно возможным путем осталось бы оказаться в объятиях Москвы, планы которой относительно будущего белорусского народа более чем очевидны. Призываем международное сообщество оставаться бдительным относительно возможных агрессивных действий Кремля и быть готовым дать им должный отпор. Украина исходит из принципов неоспоримого уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь. Верим в весомые перспективы отношений партнерства и добрососедства между Украиной и Беларусью", – заявили в "ЕС".

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В свою очередь глава партии "Голос" Кира Рудык тоже считает, что граждане Беларуси имеют право избирать власть самостоятельно, выборы в демократической стране должны проводиться честно, прозрачно и свободно. Они должны заканчиваться честным подсчетом голосов, и ни одно государство не имеет права влиять на ход выборов и их результаты.

"Граждане Беларуси не получили возможности выбирать свою власть. Вместо соревнования власти и оппозиции – вмешательство Кремля. А вчера – и нападение силовиков на мирных протестующих. Мы призываем власти Беларуси прекратить нападения на мирных протестующих и обеспечить проведение честных, прозрачных, демократических выборов в стране. Мы призываем всех уважать право белорусов – выбирать, как они хотят жить, развиваться в своем суверенном государстве", – написала она в Facebook.

К властям Беларуси обратилась накануне и партия "Слуга народа". В политсиле напомнили, что украинский народ в свое время заплатил высокую цену за демократию и свободу выбора.

"Мы, народные депутаты Украины, с обеспокоенностью наблюдаем за развитием событий вокруг выборов президента Беларуси. Учитывая близость и родство народов наших стран, считаем необходимым выразить поддержку свободы белорусского народа избирать представительные органы власти, включая президента, демократическим, правовым способом", – говорится в заявлении.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский в своем заявлении о масштабных столкновениях в Беларуси призвал отказаться от насилия и начать диалог между властью и протестующими.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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