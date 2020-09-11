Кравчук об инспекции в Шумах: Украина не пойдет на новые условия боевиков

Договоренность о проведении инспекции позиций ВСУ в районе населенного пункта Шумы была сорвана из-за новых условий боевиков. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук четко дал понять, что Украина не согласится с новым требованием врага.

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Об этом он сказал в комментарии агентству УНН.

По его словам, состоится ли все-таки инспекция, будет зависеть от боевиков – они должны согласиться выполнить договоренности ТКГ без своих новых требований.

"Мы договаривались 9-го (об одном – ред.), а они в корне изменили потом условия договоренностей, потребовали обследовать дополнительные точки, потребовали документ подписывать: совместный протокол, затем, чтобы была видеофиксация. И я уже не говорю, что они хотели сделать из этого шоу, пригласить телекамеры, журналистов, что в целом неприемлемо в таких случаях. Если они будут настаивать на том, что они предложили, мы никогда не пойдем на эти условия и ни о каких совместных инспекциях не будем говорить", – сказал Кравчук.

При этом переговорщик назвал условие Украины для проведения инспекции в Шумах.

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"Если они заявят, гарантируют, что будут придерживаться договоренностей, которые мы приняли 9 сентября, тогда можно будет говорить о возвращении к (этому вопросу – ред.), и то мы будем рассматривать этот вопрос отдельно, будем советоваться с ОБСЕ... Мы не можем пока говорить ни о чем, пока не изучен этот вопрос", – подчеркнул он.

Напомним, 5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским сооружениям на Донбассе. Он сетовал на то, что украинские военные в районе поселка Шумы незаконно возвели инженерные сооружения. Удар якобы намечался на 8 сентября. Однако 7-го числа Пушилин перенес обстрел, заметив "определенную активность": боевики не могли понять, что там происходило – монтаж укреплений или демонтаж.

9 сентября состоялось срочное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором обсуждалась ситуация в Шумах. В результате стороны договорились о совместной инспекции в районе этого населенного пункта. Как объяснили в "Слуге народа", во время инспекции в присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК (Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон) должен был приблизиться к нашим позициям на расстояние, которое позволит рассмотреть их в бинокль.

В Офисе президента и Минобороны заявили, что сегодня эта инспекция переносится на неопределенный срок. Более того, 10 сентября боевики атаковали в районе Шумов как раз в том месте, куда должны были приехать представители СЦКК и ОБСЕ.

Все подробности в спецтеме Инспекция позиций в Шумах

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