Встреча в "нормандском формате": почему позиции Украины ухудшились

В пятницу, 11 сентября, в Берлине встретятся политические советники лидеров "нормандского формата". Эта встреча должна подготовить переговоры министров иностранных дел "Нормандской четверки", а затем ­- лидеров Украины, России, Франции и Германии.

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Почему на встречу в Берлин мы едем с худшими позициями, сайту "Сегодня" объяснила эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" Елена Снигирь.

По ее словам, Украине надо придерживаться своей позиции – Минские договоренности должны реализовываться в безопасностной части – требовать вывода и разоружения незаконных вооруженных группировок, допуска представителей СММ ОБСЕ на всю оккупированную территорию и продолжения процесса освобождения пленных.

"Украина может занять более жесткую позицию. Конечно, Россия будет шантажировать эскалацией, будет вести жесткие переговоры и постоянно шантажировать срывом этих переговоров. Но, похоже, что украинская властная команда не имеет готовности противостоять российскому давлению", – говорит Елена Снигирь.

По мнению эксперта, на встречу в Берлин мы едем с худшими позициями, чем они были еще 9 сентября утром, потому что согласились на еще одну уступку – совместное патрулирование в районе Шумов.

"А ОБСЕ что, уже не заслуживает доверия? Ведь ОБСЕ должно подтвердить или опровергнуть какие-то опасения сторон. Получается, что Россия ставит под сомнение состоятельность ОБСЕ, а Украина и само ОБСЕ на это соглашается, вот что обидно. На самом деле мы видим ряд последовательных тактических поражений Украины, которые уже получают достаточно угрожающие масштабы. Логично, что они приведут к поражению стратегического плана. К тому, что мы согласимся, что Россия – посредник. Фактически мы будем вести переговоры с боевиками. После этого восстановить статус сторон конфликта будет невозможно, и международная поддержка Украины может превратиться в политику международного "умиротворения" Украины. А дальше это все может приобрести угрожающие формы поиска компромисса внутри страны, для продвижения необходимой России и боевикам политической повестки дня", – считает Елена Снигирь.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил сайту "Сегодня", что боевики по непонятным причинам выдвинули новые условия по инспекции в Шумах.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Встреча Ермака и Козака: с чем Киев и Москва едут на переговоры в Берлин".

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе действовал бессрочный режим прекращения огня, который пророссийские боевики сорвали как раз перед встречей политсоветников лидеров "нормандского формата" в Берлине:

Все подробности в спецтеме Инспекция позиций в Шумах

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