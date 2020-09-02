Кравчук указал, кто стоял за назначением Фокина

Глава украинской делегации в ТКГ не знает, почему его заместитель

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук открестился от заявления своего заместителя Витольда Фокина, который предложил предоставить особый статус Донбассу, что вызвало резкую реакцию в правительстве и Раде.

Реклама

Об этом последний рассказал в эфире телеканала "Эспрессо", заверив, что Фокин не советовался с ним, прежде чем делать подобные заявления.

"Этот вопрос будет обсужден на заседании нашей делегации. Я думаю, люди выскажутся по этому поводу. Фокин объяснит, почему он именно такую выбрал тактику или позицию", – заявил Кравчук.

Он также уверяет, что не имеет никакого отношения к назначению Фокина на должность своего заместителя, поскольку за это отвечает президент Владимир Зеленский.

В тренде Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностей

"Это не наше решение. Это решение главы государства. Фокин назначен на эту должность указом президента. Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею. Я не предлагал, и этот вопрос не согласовывался непосредственно со мной. Нас пригласили двоих в Офис президента, и нам двоим предложили такие должности", – добавил он.

Реклама

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что заявления, сделанные Витольдом Фокиным, не отражают официальной позиции Украины.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама