Аваков раскритиковал заявление Фокина об амнистии боевиков на Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскритиковал заявление заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о необходимости всеобщей амнистии боевиков на Донбассе.

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Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", – подчеркнул Аваков.

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Также резко высказался о словах Фокина бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

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"Заявление представителя президента в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а также о том, что "обе стороны совершали преступления" – проявление не просто старческого маразма. Это демонстративный переход доверенного лица Зеленского на сторону страны-агрессора и протягивание антигосударственной позиции, которая отражает стратегические интересы Путина", – пишет Турчинов в своем Facebook.

Напомним, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский ввел бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина в переговоры по Донбассу, которые происходят в Минске. На критику о назначении не самых молодых политиков – Леонида Кравчука и Витольда Фокина – Зеленский ответил, что "лучшего у нас нет".

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