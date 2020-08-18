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Зеленский ввел Фокина в переговоры по Донбассу

18 августа, 11:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Новый переговорщик назначен заместителем Кравчука в Контактной группе

После того, как бывший премьер-министр Витольд Фокин согласился войти в переговоры по Донбассу, президент Владимир Зеленский включил его в состав Трехсторонней контактной группы.

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Об этом говорится в соответствующем указе президента, опубликованном на сайте ОПУ.

"Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина", – говорится в указе.

Зеленский назначил его первым заместителем главы делегации, которую возглавляет Леонид Кравчук.

Напомним, 3 августа Фокин встречался с главой ОПУ Андреем Ермаком, и кандидат в ТКГ заявил, что в тот же день официально сообщит о своем решении, но этого так и не произошло. В комментарии СМИ он дал понять, что таки согласился на предложение главы ОПУ: "Я твердо решил согласиться, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей родине". Но 5 августа на Банковой заявили, что Фокин еще не принял решения. При этом глава украинской делегации в минской группе Леонид Кравчук уже даже рассказал, чем Фокин будет заниматься в ТКГ.

В тренде
Зеленский ввел Фокина в переговоры по Донбассу
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В свою очередь политолог Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что Фокин не будет влиять на решения по Донбассу.

Витольд Фокин, которому в октябре исполнится 88 лет, руководил правительством УССР, а затем первым правительством независимой Украины, вместе с первым президентом Леонидом Кравчуком подписывал в Беловежской пуще соглашении о ликвидации СССР. Фокин с 1993 года руководил общественной организации "Международный фонд гуманитарных и экономических связей Украины с Российской Федерацией", а с начала 2000-х – луганским землячеством в Киеве. "Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут", – пояснил Кравчук предложение привлечь к переговорам Фокина.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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указ Владимир Зеленский ТКГ Витольд Фокин

Источник: Сегодня

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