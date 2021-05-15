Кива снова "отличился" – сравнил себя с Галилеем и Коперником

Еще недавно на всю Украины нардеп гремел своей диссертацией, а теперь у него появился новый праздник

Коперник (слева), Кива и Галилей. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат и кандидат наук Илья Кива поздравил украинских ученых с Днем науки, но умудрился поставить себя в один ряд с великими умами прошлого.

Реклама

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю коллеги с Днем науки. P.S. Настоящие ученые – это те, кто пострадал из-за науки – Галилей, Николай Коперник, Кива", – написал нардеп.

Напомним, 26 апреля Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению, защитив диссертацию. Ну как защитил… Хоть он и не смог ответить на вопросы ученых, но ему засчитали работу. Это вызвало большой скандал и, как выяснили журналисты, его работа – это машинный перевод, "вода" и поддельные справки.

Реклама

Также на сайте Киевского городского совета появилась петиция о переименовании Проспекта науки на проспект им. Кивы.