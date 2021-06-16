Каждый скажет о своем – Байден и Путин не будут проводить совместную пресс-конференцию

"Сегодня" выяснил, почему Байден и Путин не проведут общий брифинг

В среду, 16 июня, на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве начались переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Главы государств впервые встретились лично с момента вступления Байдена в должность президента США. Поездка Путина в Женеву стала первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года.

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По словам представителя администрации Байдена, встреча не предусматривает совместного обеда. "Не будет преломления хлеба", – цитирует CNN слова источника в американской делегации. Также не будет и совместной пресс-конференции. Об итогах встречи президенты расскажут представителям СМИ по отдельности.

Как сообщает издание Bloomberg, первым даст комментарии журналистам российский лидер Владимир Путин, а после него пресс-конференцию проведет президент США Джо Байден.

От совместного брифинга отказался Байден

Напомним, ранее Байден отказался от проведения совместной пресс-конференции с главой Кремля, объяснив свое решение нежеланием, чтобы ее обсуждали вместо результатов встречи в Женеве.

"Это не соревнование в том, кто может добиться большего успеха перед пресс-конференцией или попробовать поставить друг друга в неловкое положение. Речь идет о том, чтобы я очень четко дал понять, какие есть условия для улучшения отношений с Россией", – объяснил Байден.

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В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отдельные пресс-конференции – это типичная практика американской стороны. "В Великобритании Байден и британский премьер-министр Борис Джонсон тоже не стали проводить совместную пресс-конференцию, просто президент США предпочитает общаться с прессой по отдельности", – сказал спикер Путина.

Джо Байден начал свой первый визит в Швейцарию. Фото: Martial Trezzini/REUTERS

Слабость или неуместность

Отметим, что некоторые американские политики восприняли отказ Байдена от совместной пресс-конференции, как проявление слабости. В частности, об этом заявил бывший государственный секретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox.

Политолог, магистр государственного управления Владимир Воля считает, что отказ от совместной пресс-конференции Байдена не является признаком слабости президента.

"Эти слухи озвучивают сторонники Трампа, желающие показать, что Байден ведет более слабую политику. Но в данном случае это не так. Возможно, отдельная пресс-конференция для Байдена, который часто делает различные оговорки, и будет более комфортной, но главная причина не в этом", – говорит нам Воля.

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Майкл Помпео. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Политолог отмечает, что цель саммита – зафиксировать позиции сторон и провести красные линии.

"Перезагрузки отношений России и США никто не ожидает. Не будет подписанных документов и согласия по ряду стратегических вопросов. Поэтому смысла в общей пресс-конференции нет", – говорит Воля.

С ним соглашается и директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, который также считает, что совместная пресс-конференция Путина и Байдена сегодня не совсем уместна.

"На встрече вряд ли будут какие-то письменные договоренности по горячим темам. В частности, Байден обозначил свою позицию: "Украина получит ПДС и станет членом НАТО. Путин также высказал свою точку зрения – если Украина сблизится с НАТО, двери России для нее будут закрыты. Сегодня по этому и ряду других вопросов президенты не договорятся. На общих брифингах, как правило, объявляют о совместных решениях, если же точки зрения не совпадают, выносить противоречия на общую пресс-конференцию – "не комильфо", – объясняет "Сегодня" эксперт.

По словам Карасева, политики проведут отдельные брифинги и "каждый скажет о своем".

"Пока им нечего будет сказать, ведь вопросы будут дальше дорабатываться на других мероприятиях, встрече с Меркель, переговорах Байдена с Зеленским и Зеленского с Путиным. Сейчас геополитические художники только начали рисовать картину и делать наброски. С набросками на общую пресс-конференцию вряд ли стоит выходить", – говорит политолог.

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Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж

Напомним, президенты США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин проводят встречу в Женеве (Швейцария). Телеканал "Украина 24" ведет марафон: в студии выступают известные гости, а наши корреспонденты включаются из Женевы и США.

Ранее новости "Сегодня" отвечали на 10 простых вопросов о закулисье намеченных переговоров.

Отметим, одной из главных тем встречи станет украинский вопрос и российская агрессия. Американский лидер и его окружение уже неоднократно обещали отстаивать интересы нашей страны. Читайте подробнее в нашем материале, что обсудят Байден и Путин и чего ждать Украине.