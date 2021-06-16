Кожен скаже про своє – чому Байден і Путін не будуть проводити спільну пресконференцію

"Сьогодні" з'ясував, чому Байден і Путін не проведуть спільний брифінг

У середу, 16 червня, на віллі Ла Гранж у швейцарській Женеві почалися переговори президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена. Очільники держав вперше зустрілися особисто з моменту вступу Байдена на посаду президента США. Поїздка Путіна до Женеви стала першим закордонним візитом російського лідера з січня 2020 року.

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За словами представника адміністрації Байдена, зустріч не передбачає спільного обіду. "Не буде розділення хліба" , – цитує CNN слова джерела в американській делегації. Також не буде і спільної пресконференції. Про підсумки зустрічі президенти розкажуть представникам ЗМІ окремо.

Як повідомляє видання Bloomberg, першим дасть коментарі журналістам російський лідер Володимир Путін, а після нього пресконференцію проведе президент США Джо Байден.

Від спільного брифінгу відмовився Байден

Нагадаємо, раніше Байден відмовився від проведення спільної пресконференції з очільником Кремля, Пояснивши своє рішення небажанням, щоб її обговорювали замість результатів зустрічі в Женеві.

"Це не змагання в тому, хто може домогтися більшого успіху перед пресконференцією або спробувати поставити одне одного в незручне становище. Йдеться про те, щоб я дуже чітко дав зрозуміти, які є умови для поліпшення відносин з Росією" , – пояснив Байден.

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Своєю чергою прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що окремі пресконференції – це типова практика американської сторони. "У Великій Британії Байден і британський прем'єр-міністр Борис Джонсон теж не стали проводити спільну пресконференцію, просто президент США вважає за краще спілкуватися з пресою окремо", – сказав спікер Путіна.

Джо Байден розпочав свій перший візит до Швейцарії. Фото: Martial Trezzini / REUTERS

Слабкість чи недоречність

Зазначимо, що деякі американські політики сприйняли відмову Байдена від спільної пресконференції, як прояв слабкості. Зокрема, про це заявив колишній державний секретар США Майкл Помпео в ефірі телеканалу Fox.

Політолог, магістр державного управління Володимир Воля, вважає, що відмова від спільної пресконференції Байдена не є ознакою слабкості президента.

"Ці чутки озвучують прихильники Трампа, які бажають показати, що Байден веде більш слабку політику. Але у цьому випадку це не так. Можливо, окрема пресконференція для Байдена, який часто робить різні застереження, і буде більш комфортною, але головна причина не в цьому", – говорить нам Воля.

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Політолог зазначає, що мета саміту – зафіксувати позиції сторін і провести червоні лінії.

"Перезавантаження відносин Росії і США ніхто не очікує. Не буде підписаних документів і згоди щодо низки стратегічних питань. Тому потреби у загальній пресконференції немає", – каже Воля.

З ним погоджується і директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, який також вважає, що спільна пресконференція Путіна і Байдена сьогодні не зовсім доречна.

"На зустрічі навряд чи будуть якісь письмові домовленості щодо гарячих тем. Зокрема, Байден позначив свою позицію: "Україна отримає ПДЧ і стане членом НАТО. Путін також висловив свою точку зору – якщо Україна зблизиться з НАТО, двері Росії для неї будуть закриті. Сьогодні з цього і низки інших питань президенти не домовляться. На спільних брифінгах, як правило, оголошують про спільні рішення, якщо ж точки зору не збігаються, виносити протиріччя на спільну пресконференцію – "не комільфо", – пояснює "Сьогодні" експерт.

За словами Карасьова, політики проведуть окремі брифінги і "кожен скаже про своє".

"Поки їм не буде чого сказати, адже питання будуть далі доопрацьовуватися на інших заходах, зустрічі з Меркель, переговорах Байдена із Зеленським і Зеленського з Путіним. Зараз геополітичні художники тільки почали малювати картину і робити начерки. З начерками на спільну пресконференцію навряд чи варто виходити ", – говорить політолог.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден і російський лідер Володимир Путін проводять зустріч у Женеві (Швейцарія). Телеканал "Україна 24" веде марафон: в студії виступають відомі гості, а наші кореспонденти включаються з Женеви і США.

Раніше новини "Сьогодні" відповідали на 10 простих питань про закулісся запланованих переговорів.

Зазначимо, однією з головних тем зустрічі стане українське питання і російська агресія. Американський лідер і його оточення вже неодноразово обіцяли відстоювати інтереси нашої країни. Читайте докладніше в нашому матеріалі, що обговорять Байден і Путін і чого чекати Україні.