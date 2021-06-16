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Путин и Байден встретились в Женеве – первые кадры

16 июня 2021 14:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Переговоры президентов США и России продлятся несколько часов, после чего будут две пресс-конференции

Рукопожатие Путина и Байдена. Скриншот

Рукопожатие Путина и Байдена. Скриншот

На вилле La Grange в Женеве (Швейцария) встретились президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин. По прибытию на место переговоров традиционные рукопожатие и фотосессия.

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Американский президент прилетел в Женеву еще вчера, а его российский коллега приземлился совсем недавно и сразу отправился на виллу на своем бронированном лимузине.

А вот и Байден приехал на виллу.

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Первая встреча президентов состоялась на пороге виллы.

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Рукопожатие президентов.

Отметим, что непосредственно переговоры президентов США и России стартовали в 14:35. Переговоры продлятся несколько часов. В 18:30 ожидается пресс-конференция Путина, а в 19:00 – Байдена.

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Отметим, что Владимир Путин и Джо Байден впервые встретились лично с момента вступления Байдена в должность президента США. Поездка Путина в Женеву станет первым его зарубежным визитом с января 2020 года. Мы разбирались, чего ждать от встречи Байдена и Путина.

В свою очередь президент Владимир Зеленский рассказал, чего опасается от их встречи.

Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности

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