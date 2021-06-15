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Вся "кухня" встречи Путина и Байдена: марафон на телеканале "Украина 24"

15 июня 2021 11:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Женева 16 июня станет мировым центром горячих новостей, а мы покажем и расскажем все о встрече президентов США и России

Президенты США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин проведут встречу в Женеве (Швейцария). Телеканал "Украина 24" будет вести марафон: в студии выступят известные гости, а наши корреспонденты будут включаться из Женевы и США.

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Марафон стартует 16 июня в 9:00. И до, и после встречи Байдена и Путина из Женевы и США будут прямые включения наших корреспондентов, а также известного журналиста Дмитрия Гордона, которые сообщает самые последние новости вокруг саммита.

В программах популярных ведущих Тиграна Мартиросяна, Наталии Влащенко, Василия Голованова, Евгения Киселева политики и эксперты будут говорить и анализировать встречу Байдена с Путиным.

Как мы уже писали, Женева готовится к встрече Джо Байдена и Владимира Путина. Пока власть усиливает безопасность на улицах и вокруг виллы La Grange, где пройдет саммит, швейцарцы рисуют граффити, украшают магазины и составляют цветочные композиции. Говорят, последний раз так тщательно к приезду высокопоставленных гостей город готовился 36 лет назад, когда там встречались американский лидер Рональд Рейган и глава Советского Союза Михаил Горбачев.

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Отметим, одной из главных тем саммита станет украинский вопрос и российская агрессия. Американский лидер и его окружение уже неоднократно обещали отстаивать интересы нашей страны. Читайте подробнее в нашем материале, что обсудят Байден и Путин и чего ждать Украине.

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