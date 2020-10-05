Как изменить и где взять деньги – Колесников о системе образования в Украине

Успех страны – в качественном образовании ее граждан. Готовить к жизни и обучать ребенка нужно от рождения и до выхода на работу – об этом в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" говорил вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012, министр инфраструктуры Украины с 2010 по 2012 год Борис Колесников.

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Каким путем, по видению Колесникова, должно быть перестроено образование в Украине, тезисно:

Как стимулировать рождаемость

Украина находится в глубочайшей демографической яме – рождаемость сильно уступает смертности. Для того чтобы стимулировать рождаемость, нужно помогать молодым семьям, у которых не увеличиваются доходы с появлением детей. Помощь необходима, и за каждого следующего ребенка должна увеличиваться. В 2013 году выплаты на третьего ребенка составляли около 15,5 тысячи долларов в эквиваленте, сейчас выплаты упали в 10 раз. Где взять на это деньги – в бюджете есть достаточно структур, финансирование которых неоправданно.

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Дошкольное воспитание

Качественная система яслей и детских садов позволит работать обоим родителям в семье. В США, к примеру, год ясли оплачивает государство. И матери не боятся отдавать туда детей, потому что уверены в качественном уходе за грудничком. И выходят на работу через 2-4 месяца декрета. Обустройство заведений дошкольного воспитания должно стать задачей для местных властей – дать возможность родителям реализовываться, работать на экономику страны и не бояться за своих детей. Можно строить муниципальные сады как за бюджетные средства, так и привлекая инвесторов за частичные налоговые льготы.

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Качество детских садов

Чтобы не бояться за детей, пока они в садике, нужно собирать армию профессиональных воспитателей и педагогов. А они не придут работать на маленькую зарплату. Но ситуация не безнадежная. Главное – понимать, что образование – это приоритет. Министр соцполитики должен взять этот вопрос под контроль, другие профильные министры – помогать.

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Начальная школа

То, что у нас называется "группой продленного дня", на Западе существует повсеместно. И должно стать обычной нормой у нас. Пока родители работают, дети до вечера заняты в школах кружками, дополнительными занятиями и получением каких-то базовых навыков. При этом детей из школы не вытащить – для них это все интересно.

Средняя школа

Тинейджера заинтересовать сложнее, но, если школы будут хорошо оснащены и будут предлагать разнообразие занятий, их тоже можно задержать в школе. К примеру, в США школьная лига американского футбола имеет огромный успех на национальном уровне. И дети заинтересованы влиться в эту лигу и посвящают ей очень много времени. И снова стоит отметить: учителя должны получать достойную зарплату. Средства в бюджет можно привлечь, организовав борьбу с зарплатами в конвертах – это огромные суммы, которые недополучает государство.

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Дистанционное обучение

То дистанционное обучение, которое представлено в Украине, нельзя назвать таковым. Учеба – это когда ученик и учитель в контакте: могут задавать вопросы и получать ответы, а просто посмотрев урок по телевизору, ребенок материал не усвоит. Кроме того, у нас в селах нет нормального интернета и связи – о каком дистанционном образовании можно говорить.

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Обучение в вузах

Даже успешные и известные в мире украинские вузы вынуждены выпускать не только профильных специалистов. Например, Национальный авиационный университет выпускает и маркетологов, и социологов, ориентируясь на спрос в специальностях, чтобы привлечения платных студентов. Такая система снижает общее качество образования. Если студент идет учиться на архитектора – он должен учиться этой специальности и получать фундаментальное образование.

Первое рабочее место

Все работодатели хотят молодых и опытных. Но такие есть только в модельном бизнесе, и только на моделях страна не преуспеет. Нужно стимулировать работодателя, чтобы он брал молодых специалистов и тратил время на их подготовку. Например, как в Польше – снижать налоги.

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