О государствах, "у которых получилось": главное из большого интервью Бориса Колесникова

2 сентября 2020 мир отмечает 75 лет с дня окончания Второй мировой войны. Для многих государств послевоенная разруха стала "трамплином", позволившим добиться большого успеха. В социально-политическом проекте "Время Голованова" вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012, министр инфраструктуры Украины (с 2010 по 2012 год), основатель компаний-лидеров кондитерской и агропромышленной продукции, государственный деятель Борис Колесников рассказывал о том, что удалось сделать государствам за более чем полвека и как добивались успеха страны мира. Приведем самые важные тезисы двухчасового интервью.

Успех после полной разрухи: как благодаря экономическому рывку Япония стала второй экономикой мира после США

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Вторая мировая война закончилась 75 лет назад, 2 сентября 1945 года. После войны государствам пришлось восстанавливать экономику, промышленность, отстраивать города. Япония была полностью разрушена, но уже через два десятка лет оказалась на втором месте среди самых сильных экономик мира. Для кого-то это может показаться чудом, но специалист указывает на качественную работу правительства

"Япония – полностью разрушенная страна, уничтоженная промышленность "в хлам". Страна, не имеющая никаких полезных ископаемых. За 20 лет она стала второй экономикой мира после США. Что очень важно? Во-первых, новое японское правительство сразу же запретило ввоз техноемкой продукции, ввозило сырье, покупало лицензии по всему миру. Откуда взялась японская электроника? Это все европейские производители, которые выросли в мегагиганты. Огромная экономическая помощь США, долгосрочные кредиты. Сразу японское правительство поставило крест на валютных и прочих финансовых авантюрах – только промышленность и услуги", – отметил Колесников.

Германия: от "брата по несчастью" Японии до успешного государства

Оценивая ситуацию в Германии, Борис Колесников отмечает, что она была "в чем-то схожа с Японией, в чем-то разная". Немцы после войны оказались в очень сложном положении, но Германия, разрушенная Второй Мировой войной, смогла стать одной из лучших экономик мира, – рассказывает Колесников.

"Япония все-таки до Второй мировой была милитаризированной, но сельскохозяйственной страной. Германия всегда была с инженерной мыслью, одной из лучших в мире. Она была полностью уничтожена бомбардировками – промышленности нет, ничего нет. Немцы все получили по 40 новых марок, и Аденауэр (первый федеральный канцлер ФРГ – ред.) начал свой путь к успеху. Американцы дали огромные деньги частным компаниям под государственные гарантии. И никого это не смущало, не было никаких борцов с коррупцией, ее и по сей день нет", – отметил бывший вице-премьер.

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Как отметил Колесников, разница между ФРГ и ГДР "росла семимильными шагами, доказывая преимущества рыночной экономики перед плановой".

"Немцы оказались в очень сложном положении, но они были хорошо образованными людьми, у них было мастерство. За счет верховенства права, свободы личности, несмотря на ограничения, к 1965 году стали третьей экономикой мира", – сказал он.

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Колесников про Китай: "Сяопин понимал, что китайцам нужно работать"

У Китая есть природные ресурсы, территория, население, но долго время были серьезные проблемы с работой у населения. Привлечение инвестиций превратило Китай в то, что мы видим сейчас – мировую фабрику товаров и услуг.

"Китай это лебединая песня реформ. Дэн Сяопин начал реформы в 1979 году. Перестройка в СССР началась в 1985 году. То есть всего шесть лет, а где Китай и где постсоветские страны? Он очень взвешенно подошел, сказав: "Мы медленно переходим реку, держась за камни". В Китае огромное население, есть природные ресурсы. Было высшее образование, которое могло не уступать западному. В чем-то японский путь, только более масштабный.

Привлечение инвестиций. Сяопин понимал, что китайцам нужно работать, и средняя зарплата сначала была 50 долларов, а сегодня 750 долларов, в Пекине 1 800, в Шанхае 2 300. В 90-е годы суперкапиталистический Кремль получил за полгода 500 млн долларов, а суперкоммунистический Китай – почти 100 млрд. Они создали систему, в которую поверил весь мир, туда пришли огромные инвестиции, и Китай стал мировой фабрикой товаров и услуг. Сталина Мао боялся, как огня, мог по шесть часов сидеть в приемной, но с Хрущевым он даже и разговаривать не стал... Разница очень существенная. Никто не добился такого успеха", – говорит Борис Колесников.

Великобритания: путь к успеху через жесткие реформы

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Британии для выхода из Кризиса в свое время понадобились "жесточайшие реформы". Бывший вице-премьер-министр Украины Борис Колесников указал на роль Маргарет Тэтчер.

"Британия всегда была страной с по-настоящему рыночной экономикой, это родина промышленной революции. Из войны она выходила с более-менее переменным успехом. Заработала аэрокосмическая промышленность – они и Франция единственные, кто добились промышленной эксплуатации сверхзвуковых самолетов. Был мировой успех, и только энергетический кризис их остановил. Условно говоря, стоит поселок размером с Козин, а во дворе там собирают "Астон-Мартин" или "Бентли" – настолько у них высока инженерная культура", – сказал он.

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