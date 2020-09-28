Проблемы Нацбанка и "черная дыра" в таможне: Колесников о помехах для успеха Украины

Шансы Украины на успех высоки, однако не хватает грамотной команды специалистов. Об этом в ток-шоу "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24" говорил вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012, министр инфраструктуры Украины (с 2010 по 2012 год) Борис Колесников.

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О чем еще говорил в программе политический деятель. Важные тезисы беседы:

О катастрофе Ан-26

Уже не так важно расследовать, кто виноват, важно теперь решить – что делать дальше. Авиация в Украине умирает и ее нужно полностью восстанавливать. И не говорить: "где взять деньги". Есть мировой опыт, например, у нас есть список Forbes, если первая сотня даст по 50 тысяч – университет получит самолеты для обучения курсантов. А дальше – направить военный сбор исключительно на покупку новой техники.

Бюджет Кабинета министров Шмыгаля

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Как говорила Тетчер, "Нет никаких бюджетных денег, есть только деньги налогоплательщиков". Система полностью неэффективна, поэтому обсуждать бюджеты отдельных премьер-министров не стоит. На обслуживание внешнего долга идет 40% бюджета. Нужно садиться с МВФ и убедить кредиторов, чтобы долг реструктуризировать, а освободившиеся средства направить на развитие экономики. Начнем зарабатывать – быстрее отдадим долги. Кроме того, Украина очень много тратит на обслуживание бюрократии – эти расходы нужно сокращать.

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Коррупция в отдельных структурах Укрзализныци

В Наблюдательном совете Укрзализныци не осталось железнодорожников. Если бы там были специалисты, которые работают на железной дороге годами и занимают руководящие должности, они бы знали, что делать. В Набсовет Укрзализныци должны назначаться только те, кто проработал в сфере не менее десяти лет.

Почему таможня стала "черной дырой"

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Есть примеры европейских стран, которые за ночь поменяли всю таможню – и 10 лет все работает как часы. Так можно. Что мешает – это вопрос. Но, без "нулевой декларации" дальше дело не продвинется. Потому что те, кто живет на "нетрудовые доходы", будут всячески тормозить процесс перестройки таможни.

Торговля с ЕС

Основные рынки Украиной потеряны и уровень торговли с Европой до сих пор не восстановился до уровня, который был до Революции. Вопрос в чиновниках, которые не могут обеспечить необходимые процессы. Нужно немного специалистов – 25-30 человек, представителей Кабмина, которые работали бы в каждой области. Они могли бы все изменить, и такое количество специалистов можно найти в Украине.

В тренде Зеленский уточнил число погибших в авиакатастрофе и отправляется на Харьковщину

Главные шаги для Нацбанка

Нужно кредитовать реальный сектор – кредиты в промышленности должны быть до 8%. И отменить налог на депозиты, осторожно снизить ставку по ипотеке и продавать населению облигации государственного внутреннего займа.

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От Украины устали в мире

Мир устал от постоянных проблем Украины. А изменить ситуацию в Украине можно только поменяв все – снести все до основания и создать заново.

О годе работы Верховной Рады

Имея монобольшинство, возможно за считанные часы принять такие законы, которые преобразили бы Украину. А что мы видим из полезного, сделанного Верховной Радой? Даже с правоохранительные органы привести в порядок не смогли.

Отмена голосования в отдельных районах Донбасса

Это полная глупость. Люди должны иметь права выбирать своих представителей. Президента им не запрещали выбирать, и тогда никто не выражал опасений в том, что это будет небезопасно для местных жителей.

Есть ли шанс у Украины?

Шансы Украины огромные. Важно, чтобы была солидарность бизнеса, чтобы было верховенство права – тогда мы сможем повторить путь успешных стран, так называемых "азиатских тигров", которые намного беднее ресурсами, чем наша страна.

Почему не возвращается в политику?

Неинтересно.

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