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"Не завжди все виходить": Єрмак дав оцінку року роботи Офісу президента під його початком

13 лютого, 01:04

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За його словами, цілі і завдання залишилися незмінними

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак дав оцінку року роботи Офісу президента під його початком.

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В ексклюзивному інтерв'ю Тиграну Мартиросяну на каналі "Україна" він розповів, що цілі і завдання, які були їм поставлені рік тому, залишилися незмінними.

"Найважливіше, щоб робота Офісу сприяла ефективній і комфортній роботі президента. Це потрібно для того, щоб він міг здійснювати свої функції, а Офіс був сучасним і ефективним, міг реагувати на всі щоденні виклики. Також щоб міг надавати президенту оперативно не тільки поточну інформацію , а пропонувати рішення. Тому, як і раніше я займаюся тим, що намагаюся в Офісі зібрати кращих людей", – сказав Єрмак.

Він зазначив, що "іноді це виходить, а іноді ні".

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"Я вдячний команді, яка зі мною рік. Мені здається, що робота у нас дуже цікава, але місцями не дуже складна ... Це люди, які заряджені на результат і вірять в майбутнє нашої країни", – додав Єрмак.

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Також в інтерв'ю Тиграну Мартиросяну він розповів, що Зеленський – перший президент України, який проїхав практично більшу половину всієї лінії зіткнення і побував на всіх передових точках.

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський прибув на Донбас. Разом з ним приїхали посли "Великої сімки".

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