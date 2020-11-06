Хербст: Кто бы не победил на выборах – США продолжит давить на Россию

Американский дипломат объяснил, что Украина в любом случае не проиграет по итогам выборов в США

Для Украины не важен победитель выборов в США – Джо Байден или Дональд Трамп, поскольку Америка и дальше будет поддерживать Киев и давить на Россию.

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Такое мнение высказал на Киевском форуме по безопасности бывший посол США в Украине, директор центра Евразии Атлантического совета Джон Хербст.

Он напомнил, что США при президенте Трампе оказывают поддержку Украине, о чем, например, свидетельствует передача Украине "Джавелинов", чего не делал его предшественник Барак Обама.

"Я думаю, что если Трамп выиграет, то для нашей политики Евразии это сделает определенное влияние, но поддержка Украины будет продолжаться. Что касается России, то Путин продолжает ревизионистскую политику, бросает вызов интересам Америки во всем мире. Мы заинтересованы в том, чтобы противостоять его агрессивной политике. И то, что сделала администрация Трампа, известно. Я думаю, что если будет Байден, то он будет делать это более последовательно и с большим упором на улучшение трансатлантических отношений, которые несколько забросил президент Трамп", – сказал Хербст.

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Американский дипломат напомнил, что независимо от того, кто президент, Украина имеет двухпартийную поддержку в США.

"Поддержка в Конгрессе – и демократическая, и республиканская – Украины против внешней политики Кремля остается прочной. Я думаю, что надо больше работать в этом направлении для того, чтобы обеспечить более жесткие американские санкции. Я думаю, что мы будем продолжать оказывать мощную поддержку, независимо от того, кто будет главой Белого дома", – подчеркнул экс-посол.

Киевский Форум – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Сайт "Сегодня" разбирался, чего ждать Украине, если победит Трамп.

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Видео: Сегодня

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