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США стоит присоединиться к Минской группе – Яценюк

5 ноября, 19:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Председатель КБФ считает, что США должны всячески помогать Украине

На повестке дня в отношениях Украины и США должен стоять "План Маршалла" для Восточной Европы, приобщение США к Минскому процессу, а также военное и экономическое сотрудничество.

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Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время Киевского форума по безопасности.

Яценюк подчеркнул, что США должны показать свое лидерство во всем мире: "По моему мнению, новая администрация должна создать миссию высокого уровня для поддержки Восточной Европы, в частности Украины, Молдовы, Беларуси, Грузии – чтобы они, во-первых, стали членами ЕС, а впоследствии присоединились к НАТО".

Также он отметил важность вступления США в Минский процесс. Экс-премьер напомнил, что американские партнеры уже участвовали в т. н. Женевском формате: "Новой администрации, безусловно, стоит рассмотреть возможность присоединиться к Минской группе, присоединиться к усилиям, как давить на Россию с требованием выполнения "Минска" и восстановления территориальной целостности Украины".

"Без сомнения, Соединенные Штаты должны быть флагманом в вопросе санкций против РФ и давления на Россию. Чтобы сделать все возможное, чтобы Россия вышла из Донецка, Луганска и Крыма. Хочу еще раз подчеркнуть – мы не должны сосредотачиваться только на Донецкую и Луганскую. Крым является неотъемлемой частью украинского государства", – подчеркнул он.

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Кроме того, председатель форума подчеркнул важность военного и экономического сотрудничества со США.

"Надеюсь, что это станет планом действий для Украины и США. Без сомнения, новый президент США будет главным образом концентрироваться на внутренних вопросах. Но когда речь идет о внешнем лидерстве, мы ожидаем, что США покажут действительно сильное международное лидерство при президенте", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, ранее Яценюк назвал единственный способ установить мир в Украине и Европе.

Кроме того, ранее экс-премьер заявил, что во время войны с Россией Украина не имеет права потерять поддержку со стороны Запада, так как это может обернуться для нашей страны поражением.

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США Арсений Яценюк Украина Киевский форум по безопасности
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