Гремит гром, а не звучат выстрелы. Зеленский посетил передовую

Владимир Зеленский на Донбассе. Фото: t.me/OP_UA

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передний край обороны, где в последнее время происходят враждебные обстрелы.

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Об этом сообщает Офис президента.

Украинский позиции, на которых побывал глава государства, расположенные в 700 метрах от противника.

"Впечатления всегда разные… Впечатления всегда очень позитивные… Все мы гражданские не такие смелые, не такие герои как люди на передовой", – сказал он.

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По словам президента, всем госслужащим и народным депутатам он всегда советует поехать на фронт.

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Зеленский отметил, что сейчас стало меньше обстрелов.

"Уменьшение обстрелов мы видим, и это отмечают военные. Они уменьшились в последние 70-10 дней. Уменьшились значительно", – сказал Зеленский.

При этом он добавил, что к сожалению, бывают и потери.

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"Слава Богу, что это гремит гром, а не звучат выстрелы", – прокомментировал он доносящиеся раскаты грома и добавил: "Не знаю, насколько это будет долго. Будем для этого все делать".

Как сообщали новости "Сегодня", президент посетил военных на передовой и 8 апреля. Он туда отправился в связи с обострением ситуации на фронте.

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