Фото дня. Зеленский посетил военных на самом горячем участке фронта

Глава государства прямо на позициях вручил бойцам подарки, а потом пообедал в солдатской столовой

Президент Владимир Зеленский на Донбассе посетил передовые позиции украинских военных, где в последнее время была наиболее напряженная обстановка.

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Об этом сообщает ОПУ.

Глава государства пообщался с военными, они ему рассказали о ситуации на передовой.

"Спасибо вам за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы настоящий пример героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, погибшего, защищая наше государство", – сказал Зеленский.

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Президент вручил украинским воинам подарки и государственные награды, после чего пообедал вместе с бойцами в солдатской столовой. Зеленский высоко оценил солдатскую пищу.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе только за последние две недели погибли 10 украинских военных.

Тем временем 7 апреля состоялось экстренное заседание ТКГ. Украина пыталась добиться прекращения огня на Донбассе, но подписать документ так и не удалось – Россия снова пошла в отказ.

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