Снова на передовую. Зеленский отправился на Донбасс

Президент Владимир Зеленский сегодня с рабочей поездкой отправился в Донецкую область, где снова посетит украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

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На Банковой отметили, что глава государства в районе проведения Операции объединенных сил пообщается с бойцами, которые несут службу на передовых позициях.

Как сообщали новости "Сегодня", президент посетил военных на передовой и 8 апреля. Он туда отправился в связи с обострением ситуации на фронте и участившейся гибелью украинских защитников в последние недели. Он там пообщался с бойцами, посетил их столовую и раздал подарки с госнаградами.

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Также Зеленский считает, что представители власти должны бывать на Донбассе хотя бы по очереди, ведь это очень важно для бойцов ВСУ. Он также напомнил, что уже с начала этого года погибли 26 военнослужащих.

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