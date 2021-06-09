Гримить грім, а не звучать постріли. Зеленський відвідав передову

Президент відвідав передній край оборони на Донбасі і прокоментував ситуацію

Володимир Зеленський на Донбасі

Під час робочої поїздки в Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав передній край оборони, де останнім часом відбуваються ворожі обстріли.

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Про це повідомляє Офіс президента.

Українські позиції, на яких побував голова держави, розташовані в 700 метрах від противника.

"Враження завжди різні ... Враження завжди дуже позитивні ... Всі ми цивільні не такі сміливі, не такі герої як люди на передовій", – сказав він.

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За словами президента, всім держслужбовцям і народним депутатам він завжди радить поїхати на фронт.

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Зеленський зазначив, що зараз стало менше обстрілів.

"Зменшення обстрілів ми бачимо, і це відзначають військові. Вони зменшилися в останні 70-10 днів. Зменшилися значно ", – сказав Зеленський.

При цьому він додав, що на жаль, бувають і втрати.

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"Слава Богу, що це гримить грім, а не звучать постріли", – прокоментував він гуркіт грому і додав: "Не знаю, наскільки це буде довго. Будемо для цього все робити " .

Як повідомляли новини "Сьогодні", президент відвідав військових на передовій і 8 квітня. Він туди відправився в зв'язку із загостренням ситуації на фронті.

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