Главный прокурор ЕС указала Украине на важный момент в борьбе с коррупцией

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Брюсселе выступала на заседании Совета ассоциации Украина – ЕС, а сегодня встретилась с коллегой, главным прокурором Евросоюза Лаурой Кодруца Ковеши.

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Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Венедиктова выразила готовность к сотрудничеству органов прокуратуры Украины с только созданной прокуратурой ЕС. Она подчеркнула, что украинская прокуратура большое внимание уделяет расследованиям коррупции и трансграничного мошенничества.

"Будем рады работать в синергии с прокуратурой ЕС. Нам также очень интересен ваш личный опыт как успешного антикоррупционного прокурора, ведь вскоре в Украине будет избран новый руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, от которой общество ожидает высоких результатов", – подчеркнула генпрокурор Украины.

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В свою очередь главный прокурор ЕС выразила готовность оказывать необходимую экспертную поддержку украинским коллегам, и объяснила, что самое важное для прокуратуры.

"Я хотела бы подчеркнуть важность независимых прокуроров. Без реальной независимости, борьба с мошенничеством и коррупцией не может быть успешной. Я желаю госпоже Венедиктовой смелости и могу заверить в полной поддержке европейской прокуратуры наших украинских коллег, например в разработке тренингов и стратегий. Мы также обсудили возможность официального оформления сотрудничества между прокуратурой ЕС и Украиной, что позволило бы нам делиться информацией и опытом", – заявила она.

European Public Prosecutor's Office (EPPO) – это новая независимая прокуратура Европейского Союза. Она отвечает за расследование, преследование и привлечение к ответственности за преступления против финансовых интересов ЕС. Возглавляет прокуратуру ЕС Лаура Кодруца Ковеши – бывший генеральный прокурор Румынии.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Евросоюзе назвали главную проблему Украины. Там отметили, что борьба с коррупцией – это ключевое условие для получения Украиной финансовой помощи от ЕС.

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