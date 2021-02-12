Головний прокурор ЄС вказала Україні на важливий момент в боротьбі з корупцією

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Брюсселі виступала на засіданні Ради асоціації Україна – ЄС, а сьогодні зустрілася з колегою, головним прокурором Євросоюзу Лаурою Кодруца Ковеші.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

Венедіктова висловила готовність до співпраці органів прокуратури України з тільки но створеної прокуратурою ЄС. Вона підкреслила, що українська прокуратура велику увагу приділяє розслідуванню корупції та транскордонного шахрайства.

"будемо раді працювати в синергії і з прокуратурою ЄС. Нам також надзвичайно цікавий ваш особистий досвід як успішного антикорупційного прокурора, адже невдовзі в Україні буде обраний новий керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, від якої суспільство очікує високих результатів", – підкреслила генпрокурор України.

Читайте також: Реформи, корупція та криза через КСУ: за що Європарламент хвалив і лаяв Україну

Реклама

У свою чергу головний прокурор ЄС висловила готовність надавати необхідну експертну підтримку українським колегам, і пояснила, що найважливіше для прокуратури.

"хотіла би підкреслити важливість незалежних прокурорів. Без реальної незалежності боротьба з шахрайством та корупцією не може бути успішною. Я бажаю пані Венедіктовій сміливості і можу запевнити у повній підтримці європейської прокуратури наших українських колег, наприклад у розробці тренінгів та стратегій. Ми також обговорили можливість офіційного оформлення співпраці між прокуратурою ЄС та Україною, що дозволило б нам ділитися інформацією та досвідом", – заявила вона.

European Public Prosecutor & # 39; s Office (EPPO) – це нова незалежна прокуратура Європейського Союзу. Вона відповідає за розслідування, переслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти фінансових інтересів ЄС. Очолює прокуратуру ЄС Лаура Кодруца Ковеші – колишній генеральний прокурор Румунії.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях в Євросоюзі назвали головну проблему України. Там відзначили, що боротьба з корупцією – це ключова умова для отримання Україною фінансової допомоги від ЄС.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама