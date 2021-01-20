Голова ОБСЄ: Україна виконала всі умови для нового "нормандського саміту"

Новий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що Україна виконала всі домовленості "Нормандської четвірки" в Парижі, щоб можна було провести новий саміт у Берліні.

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Про це вона заявила в інтерв'ю Європейській правді.

А ось Росія, за її словами, не виконує домовленості.

"Ви знаєте, що на саміті у Парижі була домовленість про нову зустріч лідерів за низки умов. Україна виконала всі умови. Росія – на жаль, ще ні. Тепер все залежить від того, як триватимуть переговори, від того, як саме буде домовлено виконувати ці умови", – сказала Лінде.

Але, незважаючи на це, вона назвала і позитивний момент – перемир'я, яке триває з 27 липня (щоправда, воно не виконується бойовиками).

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При цьому вона вважає нинішній "нормандський формат" ефективним і для входження туди ОБСЄ немає необхідності.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Анн Лінде також розповідала, що Україні не слід силою повертати Донбас, і назвала причину.

Нагадаємо, 19 січня в Києві голова ОБСЄ зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським. Він їй дещо нагадав про Крим і Донбас.

Відео: Сьогодні

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