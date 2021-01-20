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Голова ОБСЄ: Україна виконала всі умови для нового "нормандського саміту"

20 січня, 16:45

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Лінде вважає нинішній "нормандський формат" ефективним, але поскаржилася на Росію

Новий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що Україна виконала всі домовленості "Нормандської четвірки" в Парижі, щоб можна було провести новий саміт у Берліні.

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Про це вона заявила в інтерв'ю Європейській правді.

А ось Росія, за її словами, не виконує домовленості.

"Ви знаєте, що на саміті у Парижі була домовленість про нову зустріч лідерів за низки умов. Україна виконала всі умови. Росія – на жаль, ще ні. Тепер все залежить від того, як триватимуть переговори, від того, як саме буде домовлено виконувати ці умови", – сказала Лінде.

Але, незважаючи на це, вона назвала і позитивний момент – перемир'я, яке триває з 27 липня (щоправда, воно не виконується бойовиками).

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При цьому вона вважає нинішній "нормандський формат" ефективним і для входження туди ОБСЄ немає необхідності.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Анн Лінде також розповідала, що Україні не слід силою повертати Донбас, і назвала причину.

Нагадаємо, 19 січня в Києві голова ОБСЄ зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським. Він їй дещо нагадав про Крим і Донбас.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

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ОБСЄ Нормандська четвірка нормандський формат Анн Лінде
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