Зеленский напомнил новой главе ОБСЕ: Крым и Донбасс – это Украина

Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом для ОБСЕ, говорит президент

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с действующей главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

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Об этом во вторник, 19 января, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Зеленский поздравил Анн Линде со вступлением в должность председателя ОБСЕ и отметил, что сотрудничество с Организацией очень важно для Украины.

"Мы хотим выразить благодарность от Украины всем представителям миссии ОБСЕ за то, что поддерживаете Украину, поддерживаете всегда наш суверенитет и нашу территориальную целостность", – сказал он.

Зеленский также поблагодарил Анн Линде за ее позицию, что завершение войны в Донбассе действительно является приоритетом, и отдельно отметил, что нужно активно поднимать вопрос возвращения временно оккупированного Крыма. Именно с этой целью Украина инициировала создание международной площадки под названием "Крымская платформа".

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"Для нас очень важно признавать, что и Крым, и Донбасс – это Украина", – отметил президент.

Слушайте главные новости вторника в подкасте "Что сегодня?" от 19 января.

Напомним, с 1 января пост председателя ОБСЕ на весь 2021 год заняла глава МИД Швеции Анн Линде.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поздравил Анн Линде на новой должности и выразил готовность совместными усилиями защищать европейскую безопасность.

Видео: Сегодня

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