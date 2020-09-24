Германию берут на слабо: Лавров назвал завершение Nord Stream 2 делом чести

Глава МИД РФ уверяет, что Штаты сами хотят захватить рынок газа в Европе

Россия продолжает давление на Германию в вопросе строительства газопровода "Северный поток – 2", завершение которого все больше стран Европы увязывают с расследованием отравления оппозиционера Алексея Навального.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров фактически попытался взять Берлин на слабо, назвав реализацию проекта на фоне действий США делом чести для Германии, сообщает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты ежедневно публично якобы пытаются унизить Европейский Союз и прежде всего Германию.

"Соединенные Штаты устами своих официальных представителей требуют от Германии осознать свое счастье и необходимость укреплять свою энергетическую безопасность, под чем Соединенные Штаты подразумевают отказ от "Северного потока – 2" и переход на существенно более дорогой американский сжиженный природный газ. Я считаю, это мое личное мнение, этот вопрос теперь является делом чести ФРГ, чести во всех смыслах, во всех ее измерениях", – сказал Лавров.

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Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "Северный поток – 2" создает риск для Европы, поскольку она становится зависимой от газа из России, а также угрожает Украине.

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А глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявляла, что противодействие США "Северному потоку – 2" никогда не сводилось к продаже большего объема американского газа Германии.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что международный клуб страховщиков The Shipowners' Club, членами которым застрахованы большинство судов мира, заявила об отказе страховать суда, работающие на строительстве "Северного потока – 2" и "Турецкого потока".

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