США – против Nord Stream 2: Раскалывает Европу и давит на Украину

Американская администрация призывает германское правительство не увязывать переговоры о диверсификации источников энергоресурсов ФРГ с судьбой проекта "Северный поток – 2", сообщает ТАСС.

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Так руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус прокомментировала публикацию в газете Die Zeit о послании Берлина Вашингтону, призванном содействовать завершению строительства газопровода "Северный поток – 2".

"Хотя мы приветствуем любые усилия Германии, направленные на то, чтобы диверсифицировать ее источники энергоресурсов, эти переговоры не следует никоим образом увязывать с судьбой "Северного потока – 2". Противодействие США "Северному потоку – 2" никогда не сводилось просто к продаже большего объема американского [природного] газа Германии", – сказала Ортэгус.

По ее словам, США выступают против проекта "Северный поток – 2", поскольку считают, что он "подорвал бы энергетическую безопасность и стабильность Европы в целом, предоставив России еще один инструмент политического принуждения европейских стран, особенно Украины".

"Россия понимает, что данный проект раскалывает Европу, и обращает это в свою пользу. Этот проект помешал бы европейской энергетической диверсификации", – утверждала Ортэгус.

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Она напомнила, что все больше европейских стран высказывается против "Северного потока – 2" после попытки убийства Алексея Навального.

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"И сейчас [настало] время понять сущность проекта и предпринять действия, чтобы остановить его [реализацию]. "Северный поток – 2" не является коммерческим проектом, это геополитический инструмент, который российское правительство будет использовать, чтобы эксплуатировать и расширять европейскую зависимость от российских поставок энергоресурсов, а также содействовать злонамеренному влиянию и стратегической коррупции во всем регионе", – убеждена представитель Госдепа.

"Мы хотим, чтобы у наших европейских союзников и партнеров был надежный выбор энергоресурсов, не использующийся для геополитического давления и контроля. Приоритетом в нашей политике [обеспечения] энергетической безопасности остается поддержка Европы с целью минимизировать зависимость от одного поставщика", – добавила Ортэгус.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что Европа требует ввести санкции и заморозить Nord Stream 2 из-за отравление Навального.

Также сообщалось, что Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

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