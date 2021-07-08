Газ, НАТО и крымские татары: что еще обсудили Зеленский и Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский / коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили источники и маршруты поставки газа, новый украинский закон о коренных народах, проведение Совета стратегического партнерства в Украине и много других вопросов.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Владимир Зеленский считает, что стратегическое партнерство между Украиной и Турцией динамично развивается и является примером настоящих дружеских отношений, подкрепляющихся конкретными делами. Он также поблагодарил Турцию за поддержку Украины на пути к полноправному членству в НАТО.
"Особенно ценю это дружественное проявление в условиях агрессии РФ против Украины", – подчеркнул он.
О чем говорили президенты
- Обменялись мнениями о важности углубления сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
"Углубление взаимодействия между Украиной и Турцией – важный фактор обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе, и реальным примером такой работы является взаимодействие в формате "Квадрига", - отметил Зеленский.
- Обсудили перспективы взаимодействия в энергетической сфере.
Президент Украины отметил, что для нашей страны, как и для Турции, актуальной является задача диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа. Главы государств договорились о проработке возможных вариантов взаимодействия в этой области.
- Отметили активизацию работы переговорной группы и констатировали необходимость финализации Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.
- Зеленский отметил важность принятия Закона "О коренных народах Украины", в частности для крымских татар.
- Подтвердили договоренность провести следующее заседание Совета стратегического партнерства в Украине.
- Зеленский поблагодарил Эрдогана за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за непризнание оккупации Крыма и защиту прав и законных интересов крымскотатарского народа.
Напомним, президент Владимир Зеленский, выступая в Литве на Конференции по вопросам реформ в Украине, обратился к НАТО с просьбой четко озвучить требования для членства в Альянсе.
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