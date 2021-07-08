Українська
$ 27,3
32,29
  1. Новости политики

Газ, НАТО и крымские татары: что еще обсудили Зеленский и Эрдоган

8 июля 2021 20:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президенты договорились проработать вопрос диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский / коллаж "Сегодня"

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский / коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили источники и маршруты поставки газа, новый украинский закон о коренных народах, проведение Совета стратегического партнерства в Украине и много других вопросов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Реклама

Владимир Зеленский считает, что стратегическое партнерство между Украиной и Турцией динамично развивается и является примером настоящих дружеских отношений, подкрепляющихся конкретными делами. Он также поблагодарил Турцию за поддержку Украины на пути к полноправному членству в НАТО.

"Особенно ценю это дружественное проявление в условиях агрессии РФ против Украины", – подчеркнул он.

О чем говорили президенты

  • Обменялись мнениями о важности углубления сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

"Углубление взаимодействия между Украиной и Турцией – важный фактор обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе, и реальным примером такой работы является взаимодействие в формате "Квадрига", - отметил Зеленский.

Не пропусти!
Англия никого не грабила, а в ворота Дании можно было ставить два пенальти: заявление легенды
Гари Линекер заступился за Англию
  • Обсудили перспективы взаимодействия в энергетической сфере.

Президент Украины отметил, что для нашей страны, как и для Турции, актуальной является задача диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа. Главы государств договорились о проработке возможных вариантов взаимодействия в этой области.

  • Отметили активизацию работы переговорной группы и констатировали необходимость финализации Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.
  • Зеленский отметил важность принятия Закона "О коренных народах Украины", в частности для крымских татар.
  • Подтвердили договоренность провести следующее заседание Совета стратегического партнерства в Украине.
  • Зеленский поблагодарил Эрдогана за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за непризнание оккупации Крыма и защиту прав и законных интересов крымскотатарского народа.
Реклама

Напомним, президент Владимир Зеленский, выступая в Литве на Конференции по вопросам реформ в Украине, обратился к НАТО с просьбой четко озвучить требования для членства в Альянсе.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Никто в Украине не ожидал такого": Венедиктова о Медведчуке, Януковиче и "вечной" проблемеВласть
Суд рассматривает продление ареста Медведчука: онлайн-трансляция
Суд рассматривает продление ареста Медведчука: онлайн-трансляцияВласть
Остался день, чтобы продлить арест: суд над Медведчуком перенесли
Остался день, чтобы продлить арест: суд над Медведчуком перенеслиВласть
"Слуга народа" будет учиться у Компартии Китая: реакции и лучшие мемы на слова АрахамииВласть
Это так не работает: в НАТО ответили Зеленскому о членстве в Альянсе
Это так не работает: в НАТО ответили Зеленскому о членстве в АльянсеВласть
Никакого диалога с Путиным: президент Литвы сделал заявление по России и Крыму
Никакого диалога с Путиным: президент Литвы сделал заявление по России и КрымуВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять