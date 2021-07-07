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Зеленский потребовал конкретики от НАТО: Блинкен назвал пять шагов для Украины

7 июля 2021 11:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Пора закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтвержденное политическое решение о будущем членстве Украины в НАТО

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен / Фото: Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен / Фото: Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS

Президент Владимир Зеленский, выступая в Литве на Конференции по вопросам реформ в Украине, обратился к НАТО с просьбой четко озвучить требования для членства в Альянсе, а госсекретарь США Энтони Блинкен назвал пять главных шагов для Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Зеленский хочет конкретики

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По его словам, Украина должна получить согласованные НАТО критерии или "маркеры", по которым будут в дальнейшем оценивать успешность реформ в Украине и ее готовность к членству.

"Согласен, что ключ к положительному решению наших евроатлантических стремлений – это прежде всего успех наших реформ. И мы будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина – НАТО. Но уже сегодня мы бы хотели получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу нашей интеграции с Альянсом", – сказал Зеленский.

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Президент считает, что пора закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтвержденное политическое решение о будущем членстве Украины в НАТО.

Блинкен озвучил конкретику для Украины – нужны пять реформ

  • Принять законопроект о реформировании Высшего совета правосудия и следом – закон о Высшей квалификационной комиссии судей (уже принят).
  • Обеспечить независимость работы НАБУ и САП.
  • Принять закон о прозрачном корпоративном управлении, который защищает независимость наблюдательного совета, генеральных директоров и соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.
  • Принять закон о реформе СБУ, который забирает у спецслужбы функции борьбы с коррупцией и организованной преступностью, с их передачей другим правительственным институтам, созданным с этой целью.
  • Привлечь к ответственности коррумпированных чиновников: есть ряд уголовных дел, но ни одно высокопоставленное лицо не осуждено за коррупцию с 2014 года.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Зеленский говорил, что уже и так сделано очень много и пора бы Альянсу от требований реформ переходить к конкретным шагам навстречу Украине.

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