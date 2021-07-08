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Газ, НАТО і кримські татари: що ще обговорили Зеленський і Ердоган

8 липня 2021 20:31

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президенти домовилися опрацювати питання диверсифікації джерел і маршрутів поставок природного газу

Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський / колаж "Сьогодні"

Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський / колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорили джерела і маршрути постачання газу, новий український закон про корінні народи, проведення Ради стратегічного партнерства в Україні та багато інших питань.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

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Володимир Зеленський вважає, що стратегічне партнерство між Україною і Туреччиною динамічно розвивається і є прикладом справжніх дружніх стосунків, що підкріплюється конкретними справами. Він також подякував Туреччині за підтримку України на шляху до повноправного членства в НАТО.

"Особливо ціную цей дружній прояв в умовах агресії РФ проти України", – підкреслив він.

Про що говорили президенти

  • Обмінялися думками про важливість поглиблення співпраці в сфері безпеки і оборони .

"Поглиблення взаємодії між Україною та Туреччиною – важливий чинник забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні, і реальним прикладом такої роботи є взаємодія у форматі "Квадрига", – зазначив Зеленський.

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  • Обговорили перспективи взаємодії в енергетичній сфері .

Президент України зазначив, що для нашої країни, як і для Туреччини, актуальним є завдання диверсифікації джерел і маршрутів поставок природного газу. Глави держав домовилися про опрацювання можливих варіантів взаємодії в цій галузі.

  • Відзначили активізацію роботи переговорної групи і констатували необхідність фіналізації Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною.
  • Зеленський відзначив важливість ухвалення Закону "Про корінні народи України", зокрема для кримських татар.
  • Підтвердили домовленості провести наступне засідання Ради стратегічного партнерства в Україні.
  • Зеленський подякував Ердогану за тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, за невизнання окупації Криму і захист прав і законних інтересів кримськотатарського народу.
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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, виступаючи в Литві на Конференції з питань реформ в Україні, звернувся до НАТО з проханням чітко озвучити вимоги для членства в Альянсі .

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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