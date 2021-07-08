Газ, НАТО і кримські татари: що ще обговорили Зеленський і Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський / колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорили джерела і маршрути постачання газу, новий український закон про корінні народи, проведення Ради стратегічного партнерства в Україні та багато інших питань.
Про це повідомила прес-служба Офісу президента.
Володимир Зеленський вважає, що стратегічне партнерство між Україною і Туреччиною динамічно розвивається і є прикладом справжніх дружніх стосунків, що підкріплюється конкретними справами. Він також подякував Туреччині за підтримку України на шляху до повноправного членства в НАТО.
"Особливо ціную цей дружній прояв в умовах агресії РФ проти України", – підкреслив він.
Про що говорили президенти
- Обмінялися думками про важливість поглиблення співпраці в сфері безпеки і оборони .
"Поглиблення взаємодії між Україною та Туреччиною – важливий чинник забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні, і реальним прикладом такої роботи є взаємодія у форматі "Квадрига", – зазначив Зеленський.
- Обговорили перспективи взаємодії в енергетичній сфері .
Президент України зазначив, що для нашої країни, як і для Туреччини, актуальним є завдання диверсифікації джерел і маршрутів поставок природного газу. Глави держав домовилися про опрацювання можливих варіантів взаємодії в цій галузі.
- Відзначили активізацію роботи переговорної групи і констатували необхідність фіналізації Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною.
- Зеленський відзначив важливість ухвалення Закону "Про корінні народи України", зокрема для кримських татар.
- Підтвердили домовленості провести наступне засідання Ради стратегічного партнерства в Україні.
- Зеленський подякував Ердогану за тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, за невизнання окупації Криму і захист прав і законних інтересів кримськотатарського народу.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, виступаючи в Литві на Конференції з питань реформ в Україні, звернувся до НАТО з проханням чітко озвучити вимоги для членства в Альянсі .
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: