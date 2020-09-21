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Евросоюз продолжит сближение c Украиной – Боррель

21 сентября, 23:34

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Глава европейской дипломатии отметил большой прогресс в украинских реформах

Европа намерена продолжать процесс политической ассоциации и экономической интеграции Украины, делая ее ближе к Европейскому Союзу. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью НВ.

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Он также подчеркнул, что Евросоюз является надежным партнером нашей страны.

"Европейский Союз признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор. Соглашение об ассоциации обязывает нас к экономической интеграции и политическому сближению, несмотря на обстоятельства", – сказал дипломат.

Он напомнил, что Евросоюз мобилизовал беспрецедентную поддержку для Украины.

"С 2014-го ЕС и европейские финансовые институты предоставили более 15 млрд евро поддержки для процесса реформ в Украине", – рассказал Боррель.

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Он также отметил большой прогресс в реформах в Украине с 2014 года и приветствовал инициативы в этом направлении нынешнего правительства.

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"Правительство, пришедшее к власти в сентябре 2019 года, предложило множество важных законодательных инициатив", - считает главный дипломат ЕС.

Напомним, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник, 22 сентября, приедет в Украину и встретится с высшим руководством страны.

Мы также сообщали, что решение Конституционного суда Украины по НАБУ обеспокоило Европейский Союз – там напомнили, что ключевыми условиями для безвиза и кредитов Украине являются независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры.

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интеграция ЕС реформы Жозеп Боррель
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