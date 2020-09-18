В Украину впервые приедет главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 22 сентября приедет в Украину и встретится с высшим руководством страны.

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Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Так, в планах у высокопоставленного европейского чиновника встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Андреем Тараном.

Также Боррель посетит Консультативную миссию Европейского Союза (European Union Advisory Mission) в Украине.

Отметим, на днях Жозеп Боррель оконфузился заявлением по Беларуси – он назвал белорусского лидера Александра Лукашенко "нелегитимным президентом Украины": "Мы считаем выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом Украины". После этого он быстро поправил себя: "Конечно, Беларуси, о чем я только думал".

Видео: Пул №3/Telegram

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Напомним, что Боррель должен был посетить Украину еще в марте, но в связи с началом пандемии коронавируса его визит был отменен.

В начале этого года Боррель провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Они обсудили авиакатастрофу лайнера авиакомпании МАУ в Иране. Президент Украины предложил ему скоординировать дальнейшие шаги в реализации приоритетов сотрудничества Украины и ЕС.

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